Препарат для лечения от инсульта создали новосибирские ученые

Лекарство уже прошло первые испытания на мышах, у которых после лечения выявили улучшение кровотока.
Уникальный препарат, с помощью которого можно лечить от заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже от ишемического инсульта, создали ученые Новосибирска, сообщает телеканал "Звезда".
"Препарат содержит очищенные клетки, использующиеся для испытаний новой синтезированной молекулы полиаргинина. Лекарство уже прошло испытания на мышах, у которых после лечения выявили улучшение кровотока, предотвращение некроза тканей и восстановление важнейших функций организма", — говорится в сообщении.
Как отметили создатели, особенность лекарства для лечения от инсульта и заболеваний ССС заключается в том, что оно позволит доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей без хирургического вмешательства.
sputnik.kg
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