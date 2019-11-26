Препарат для лечения от инсульта создали новосибирские ученые

Лекарство уже прошло первые испытания на мышах, у которых после лечения выявили улучшение кровотока.

Уникальный препарат, с помощью которого можно лечить от заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже от ишемического инсульта, создали ученые Новосибирска, сообщает телеканал "Звезда".

"Препарат содержит очищенные клетки, использующиеся для испытаний новой синтезированной молекулы полиаргинина. Лекарство уже прошло испытания на мышах, у которых после лечения выявили улучшение кровотока, предотвращение некроза тканей и восстановление важнейших функций организма", — говорится в сообщении.

Как отметили создатели, особенность лекарства для лечения от инсульта и заболеваний ССС заключается в том, что оно позволит доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей без хирургического вмешательства.

sputnik.kg