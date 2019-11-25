Внимание! Милиция просит помочь найти девушку 

Таалайбек кызы Нуржан еще 17 октября вышла из дома и не вернулась
ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшую Таалайбек кызы Нуржан 1995 года рождения, которая 17 октября текущего года вышла из дома по адресу улица Жаштык ж/м Ак-Ордо и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы длинные, глаза
карие.
Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Таалайбек
кызы Нуржан, сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района
0(312) 60-75-67, 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29.
Заранее благодарим за оказанное содействие!
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