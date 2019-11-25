Когда перестанет идти снег? Погода в Кыргызстане до конца ноября

Синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни осени. Стало известно, когда закончится снег и немного потеплеет.



Кыргызгидромет составил прогноз погоды до 30 ноября и ориентировочный — на 1-2 декабря.

26 ноября ночью в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской областей, а также в горах Ошской области ожидается снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. В отдельных районах Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей возможен туман.



27-30 ноября без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.



1-2 декабря без осадков. Повышение температуры воздуха.



sputnik.kg