Саммит ОДКБ и госвизит Токаева — аппарат президента КР огласил программу

27 ноября в Бишкек с государственным визитом прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а на следующий день состоится саммит ОДКБ.
Программу саммита Организации Договора о коллективной безопасности и госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева огласил на пресс-конференции заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.
Госвизит главы соседнего государства состоится 27 ноября, а саммит ОДКБ — 28-го числа.
"В ходе визита Токаева будут обсуждены вопросы сотрудничества, подпишем ряд документов, направленных на расширение многопланового кыргызско-казахского взаимодействия. Ожидается, что документы будут подписаны в таких сферах, как приграничное сотрудничество, транспорт, миграция, здравоохранение. Также пройдет пятое заседание Высшего межгосударственного совета, оно пройдет впервые за последние пять лет", — сообщил Сыдыков.
Он отметил, что в саммите ОДКБ будут участвовать президенты Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Владимир Путин (Россия), Эмомали Рахмон (Таджикистан) и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В ходе заседания состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности в рамках деятельности ОДКБ. Повестка состоит из 21 вопроса. Главным политическим документом станет заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях глобальной и региональной безопасности, которое было выдвинуто Кыргызстаном", — добавил он.
Также планируется провести двусторонние встречи членов ОДКБ.
sputnik.kg
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