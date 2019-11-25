Саммит ОДКБ и госвизит Токаева — аппарат президентСа КР огласил программу

27 ноября в Бишкек с государственным визитом прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а на следующий день состоится саммит ОДКБ.

Программу саммита Организации Договора о коллективной безопасности и госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева огласил на пресс-конференции заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

Госвизит главы соседнего государства состоится 27 ноября, а саммит ОДКБ — 28-го числа.

"В ходе визита Токаева будут обсуждены вопросы сотрудничества, подпишем ряд документов, направленных на расширение многопланового кыргызско-казахского взаимодействия. Ожидается, что документы будут подписаны в таких сферах, как приграничное сотрудничество, транспорт, миграция, здравоохранение. Также пройдет пятое заседание Высшего межгосударственного совета, оно пройдет впервые за последние пять лет", — сообщил Сыдыков.



Он отметил, что в саммите ОДКБ будут участвовать президенты Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Владимир Путин (Россия), Эмомали Рахмон (Таджикистан) и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В ходе заседания состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности в рамках деятельности ОДКБ. Повестка состоит из 21 вопроса. Главным политическим документом станет заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях глобальной и региональной безопасности, которое было выдвинуто Кыргызстаном", — добавил он.

Также планируется провести двусторонние встречи членов ОДКБ.



sputnik.kg