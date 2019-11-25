Секретарь Совбеза: $700 млн действительно были выведены из Кыргызстана

Ранее сообщалось, что из страны было выведено 700 миллионов долларов. Причастен к этому был бизнесмен Айеркен Саймаити.

700 миллионов долларов действительно выведены незаконно из Кыргызстана, сообщил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Он напомнил, что в конце мая было опубликовано журналистское расследование, что Айеркен Саймаити причастен к выводу 700 миллионов долларов, затем по этому делу начал работать Финпол. По словам секретаря Совбеза, Саймаити, которого убили в Турции, был объявлен в розыск из-за уклонения от уплаты налогов.

"Проведены досудебное производство и налоговые проверки. В рамках проверки установлено, что средства действительно выведены из Кыргызстана и налоговая службу доначислила порядка 2,6 миллиарда сомов налогов. В отношении Саймаити предъявлено соответствующее обвинение, он был объявлен в розыск", — рассказал Сагынбаев.

Напомним, что в 2017 году МВД объявило Саймаити в международный розыск. Он обвинялся в мошенничестве — обманул другого гражданина Китая на 3 миллиона 28 тысяч долларов.



В сентябре нынешнего года ГСБЭП объявила Саймаити в международный розыск, но тогда подробности не сообщались.

На прошлой неделе было опубликовано совместное журналистское расследование двух СМИ о контрабанде из Китая. В нем утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Хабибулы Абдукадыра. Материал основан на данных Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле. В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра, речь шла о более 700 миллионах долларов. Перед смертью он передал журналистам часть документов и сообщил о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет, как утверждается, передать не успел.

sputnik.kg