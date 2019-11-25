Будут ли разгонять митинг у Жогорку Кенеша, рассказал секретарь Совбеза

В Бишкеке активисты планировали провести у "Белого дома" митинг против коррупции и воровства. Но ранее суд объявил, что до 1 декабря запрещено проводить мирные акции.

Акции протеста у Жогорку Кенеша ("Белый дом") на площади Ала-Тоо запрещены, но митинг, запланированный на сегодня, разгонять не будут, заявил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Напомним, митинг против коррупции и воровства запланировано провести сегодня, 25 ноября, в 11:30.

Сагынбаев напомнил о временном запрете судом проводить митинги возле "Белого дома" и здания аппарата правительства.

"Но я уверен, что, если этот митинг будет проходить, его никто не будет разгонять. Мы демократическое государство. Если люди хотят выйти и изъявить свое мнение, то ради Бога. Я могу сказать, что кто хочет работать, тот работает соответствующим образом, а для некоторых работа — это проведение определенных митингов и участие в них", — сказал Сагынбаев.

Мирная акция против коррупции и воровства у здания Жогорку Кенеша. 25 ноября 2019 года

Причина митинга — итоги совместного журналистского расследования двух СМИ о контрабанде из Китая.

В нем утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Хабибулы

Абдукадыра. Материал основан на данных бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.

В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра, речь шла о более 700 миллионах долларов. Перед смертью он передал журналистам часть документов и сообщил о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет, как утверждается, передать не успел.

Отметим, что подобную акцию планируется провести и в Караколе.

sputnik.kg