Митинг против коррупции у "Белого дома" — что происходит сейчас.

Сегодня, 25 ноября, активисты планируют провести мирную акцию против коррупции и воровства у здания Жогорку Кенеша.

Она начнется в 11:30. Одно из требований участников — арест бывшего замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

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Причиной митинга послужили итоги совместного журналистского расследования двух СМИ. Его авторы утверждают, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Хабибулы Абдукадыра. Материал основан на данных бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.

В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра, речь шла о более 700 миллионах долларов. Перед смертью он передал журналистам часть документов и сообщил о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет, как утверждается, передать не успел.

Отметим, что аналогичную акцию протеста запланировано провести и в Караколе.



sputnik.kg