Начальник управления СБНОН МВД, пытаясь скрыться от сотрудников АКС ГКНБ, сбил на машине женщину

Чекисты все же задержали полковника милиции и водворили в ИВС
В АКС ГКНБ 7 ноября обратилась с заявлением гражданка КР «С.Р.» с просьбой принять меры в отношении сотрудника СБНОН МВД по городу Бишкек «Н.Б.», который вымогал взятку в сумме 3000 долларов за положительное решение материалов уголовного дела в отношении ее супруга «И.Д.» по факту ранее возбужденного уголовного дела.
На основании собранных материалов ГСУ ГКНБ было зарегистрировано досудебное производство по ст.326 ч.1 УК КР (Вымогательство взятки).
23 ноября 2019 года в результате проведенных совместных с СВР МВД мероприятий с поличным при получении части вымогаемых средств в сумме 50 тысяч сомов задержан начальник Управления СБНОН МВД КР по городу Бишкек, полковник милиции «Н.Б.».
Вместе с тем, в ходе проведения задержания «Н.Б.» последний предпринял попытку скрыться с места совершения преступления, в результате чего им был совершен автонаезд на заявительницу «С.Р.». Таким образом, в результате преследования «Б.Н.» задержан оперативно-следственной группой. В тот же момент на место автонаезда была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала заявительницу в городскую больницу. Состояние оценивается как стабильное.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
VESTI.KG
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