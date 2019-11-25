На объездной дороге машина сбила школьника

Мальчик доставлен в детскую больницу №3
Накануне, 24 ноября, на объездной дороге автомобиль сбил ребенка. Об этом Vesti.kg сообщили в правоохранительных органах.
Как стало известно, автомобиль марки Toyota Vitz сбил 13-летнего мальчика. Пострадавший находится в детской больнице №3 с различными травмами.
Автомобиль водворен на штрафстоянку.
VESTI.KG
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