На объездной дороге машина сбила школьника

Мальчик доставлен в детскую больницу №3

Накануне, 24 ноября, на объездной дороге автомобиль сбил ребенка. Об этом Vesti.kg сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, автомобиль марки Toyota Vitz сбил 13-летнего мальчика. Пострадавший находится в детской больнице №3 с различными травмами.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

VESTI.KG

