Погибли три женщины и ребенок, 11 человек пострадали в ДТП у Кара-Балты

Столкнулись Mercedes Sprinter и Honda Stepwgn. Авария произошла ночью 24 ноября на трассе Бишкек — Ош.

В Жайыльском районе Чуйской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба МЧС.

Трагедия случилась вчера, 24 ноября, примерно в 23:50 на 163-м километре трассы Бишкек — Ош. Столкнулись Mercedes Sprinter и Honda Stepwgn.



"Погибли три женщины и один ребенок примерно четырех или пяти лет, пострадали 11 человек — двое мужчин, шесть женщин и три ребенка", — рассказала пресс-служба.

На место ДТП выехали пять спасателей, которые вытащили пострадавших из авто и передали работникам скорой помощи.

sputnik.kg