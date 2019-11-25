Погибли три женщины и ребенок, 11 человек пострадали в ДТП у Кара-Балты

Столкнулись Mercedes Sprinter и Honda Stepwgn. Авария произошла ночью 24 ноября на трассе Бишкек — Ош.
В Жайыльском районе Чуйской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба МЧС.
Трагедия случилась вчера, 24 ноября, примерно в 23:50 на 163-м километре трассы Бишкек — Ош. Столкнулись Mercedes Sprinter и Honda Stepwgn.
"Погибли три женщины и один ребенок примерно четырех или пяти лет, пострадали 11 человек — двое мужчин, шесть женщин и три ребенка", — рассказала пресс-служба.
На место ДТП выехали пять спасателей, которые вытащили пострадавших из авто и передали работникам скорой помощи.
sputnik.kg
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