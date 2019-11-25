Был туман, рейсы задержали — какая ситуация сегодня в аэропорту Оша

Накануне на территории аэропорта Оша наблюдался туман, что стало причиной задержания рейсов. Видимость составляла 100 метров.
Аэропорт Оша сегодня работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Накануне все рейсы задерживались, так как воздушная гавань работала по фактической погоде, — в районе аэропорта с утра наблюдался густой туман с видимостью лишь 100 метров.
В пресс-службе компании рассказали, что задержанные рейсы вылетели. Сколько их было — не уточняется.
Всю оперативную информацию о работе аэропорта и об изменениях в расписании полетов пассажиры и встречающие могут получить по номеру телефона справочной службы в Оше (03222) 9-01-01.
sputnik.kg
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