Временами снег — погода в Бишкеке 25 ноября

В ночь на вторник осадков не будет, термометры покажут –1...–3. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В понедельник, 25 ноября, в Бишкеке временами снег, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем и в ночь на вторник термометры покажут –1...–3.





sputnik.kg