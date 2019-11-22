КР будет расследовать убийство Саймаити вместе с Турцией — аппарат президента

Генеральная прокуратура КР обратилась к Генпрокуратуре Турции оказать содействие в расследовании дела, заявила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.
Кыргызстан будет участвовать в расследовании убийства бизнесмена Айеркена Саймаити вместе с Турцией, заявила пресс-секретарь главы республики Сооронбая Жээнбекова.
"Генеральная прокуратура КР обратилась к Генпрокуратуре Турции оказать содействие в расследовании дела. Несмотря на то, что Саймаити не является гражданином Кыргызской Республики, кыргызская сторона будет участвовать в расследовании дела по его убийству, так как его имя связывают с Кыргызстаном", — говорится в заявлении Стамалиевой.
Что говорили о Матраимове его брат, Жээнбеков и Атамбаев
21 ноября было опубликовано журналистское расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop, в котором утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Абдукадыра. Материал основан на данных Айеркена Саймаити. Бизнесмен был убит 10 ноября в Стамбуле.
В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра. Перед смертью он передал журналистам часть документов и рассказал о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет документов, как утверждается, передать не успел.
Также в материале один раз фигурирует имя Сооронбая Жээнбекова. В описании под фото говорится, что глава клана Хабибула Абдукадыр был на инаугурации Жээнбекова. Затем приводится утверждение президента, что он "ничего не знает ни о самом Абдукадыре, ни о его коммерческих интересах".
sputnik.kg
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