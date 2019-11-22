Задержание мужчины с ножом в Бишкеке — его отправили в СИЗО

Мужчину с ножом задерживали два сотрудника УПСМ, оперативники УВД Первомайского района и заместитель главы МВД.
БИШКЕК, 22 ноя — Sputnik. Мужчину, который с ножом в руках пытался напасть на пассажиров троллейбуса в Бишкеке и оказавшего сопротивление милиции, водворили в СИЗО, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.
Первомайский районный суд избрал меру пресечения в отношении 27-летнего Т. У. в виде заключения под стражу в СИЗО № 1 на два месяца.
Мэр Бишкека Азиз Суракматов поблагодарил сотрудников милиции, задержавших мужчину с ножом, а также водителя троллейбуса № 2, сообщившую о преступнике
Инцидент произошел 20 ноября в центре столицы. По данным милиции, мужчина с ножом кидался на пассажиров троллейбуса, затем попытался скрыться, но его задержали. Погоню сняли на видео. В задержании участвовали оперативники УВД Первомайского района и заместитель министра внутренних дел КР Алмазбек Орозалиев. Один из правоохранителей получил касательное ранение.
Водитель троллейбуса Светлана Тургунбаева рассказала корреспонденту Sputnik, из-за чего начался конфликт.
sputnik.kg
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