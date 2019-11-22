Жестоко избили первоклассника — отец рассказал подробности.



В Токтогульском районе Жалала-Абадской области жестоко избили первоклассника. Об этом корреспонденту Turmush рассказал отец мальчика Коммунистбек Абажанов.

Мужчина рассказал, что его сын учится в 1 классе школы им. Ашыралиева села Торкен. Инцидент произошел 15 ноября 2019 года.

«В тот день я был в городе Кочкор-Ата. Сын остался у моего брата. Его избили в школе. Сын говорит, что после школы хотел зайти в магазин. В это время его позвал ученик 8 класса и завел в спортивный зал. Он попросил у него денег, на что сын сказал, что у него их нет. В кармане сына он нашел деньги. Потом, говоря, почему он обманул, ударил в руку. Сын заплакал, после чего тот стал бить еще сильнее, говоря, чтобы он не плакал. Оказывается, потом он принес ветку и нанес несколько ударов в руку, ногу, спину и лицо. Мальчик взял все деньги моего сына и сказал: «Теперь уходи и никому не говори». Сын пришел домой и никому не рассказал о случившемся. Дочь брата заметила у сына синяки. После чего стало известно об инциденте. Когда приехал, брат сказал, что сына избили в школе. Я был в шоке, увидев синяки на теле сына», - сказал он.

Мужчина отметил, что сразу позвонил классной руководительнице сына.

«Классная руководительница не ответила на мой звонок. Потом пошел в дом директора школы. Он сказал, что не знает об инциденте. Сын сказал, что не знает имени мальчика, который избил его, но по внешности может узнать. На следующий день к нам домой пришли классная руководительница и еще одна учительница. Я показал им синяки на теле сына. Потом вместе пришли в школу. Сын рассказал, все как было. Он показал того мальчика, который избил его. Но мальчик все отрицал.

Потом привез сына в районную больницу. С нами пришли учителя. Невропатолог и окулист осмотрели сына и написали направление в больницу Бишкека. До приезда в столицу, в школу вызвали мать того мальчика. Мы с ней встретились. Она сказала, что ее сын не мог такое сделать, возможно, моего сына избил кто-то другой. Ночью приехали в Бишкек. В детской больнице сказали, что у сына сотрясения головного мозга. Сейчас он проходит лечение. Я хотел, чтобы провели судебно-медицинскую экспертизу. Но, оказывается, для этого нужно написать заявление в милицию. Пошел в ОВД Октябрьского района и написал заявление. Провели судебно-медицинскую экспертизу. Пока результаты не пришли», - сказал он.

Коммунистбек добавил, что в школе хотят скрыть этот факт.

«Сына сильно избили, а учителя не хотят, чтобы про это знали. Директор школы и завуч боятся потерять работу. Директор говорит, что моего сына, видимо избил взрослый человек, судя по синякам на его теле. Сын показал, кто его избил, но никто никаких мер не принимает. Мне пришлось обратиться в милицию», - заключил он.

Turmush.kg