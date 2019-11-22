А.Жайнаковой, родившей тройняшек, передали 150 тыс. сомов в качестве «суйунчу».

В Тюпском районе Исык-Кульской области женщине, родившей тройняшек, передали 150 тыс. сомов в качестве «суйунчу», сообщил корреспондент Turmush.

Супруги из села Кош-Добо Кутчубай Токтобаев и Айнура Жайнакова стали родителями тройняшек.

Женщина рожала в городе Бишкек методом кесарево сечения. Полпред Акылбек Осмоналиев отцу детей вручил сертификат на 150 тыс. сомов.

У супругов до этого было 2 сыновей. Сейчас они находятся в городе Бишкек. Тройняшек назвали Кудайберди, Касиет и Керемет.

По данным местных жителей, отец тройняшек является главой айыльного аймака Кош-Добо. Ему 57 лет, а его жене — 46.



Ранее сообщалось, что у 46-летней Айнуры Джайнаковой родились две дочери весом 1,75 кг и 1,27 кг и сын весом 1,45 кг. По оценке врачей, мама в удовлетворительном состоянии, малыши временно находятся в отделении реанимации новорожденных.



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