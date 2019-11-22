Спасатели прибыли на место смертельного ДТП в Суусамыре и попали в аварию

ДТП произошло накануне, 21 ноября, в Жайыльском районе на 191-м километре трассы Бишкек — Ош: грузовой бус не заметил фуру.

В Суусамырской долине бус врезался в фуру, в результате чего погиб мужчина, еще четверо госпитализированы, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Под Бишкеком авто столкнулось с трактором — один человек погиб, двое в больнице

По ее данным, ДТП произошло накануне, 21 ноября, в Жайыльском районе на 191-м километре трассы Бишкек — Ош. Автомобиль марки Mercedes-Benz Sprinter врезался в припаркованную на обочине дороги фуру. На место выезжали спасатели, которые извлекли тело погибшего из авто и передали правоохранителям. Пострадавших отправили в больницу на попутных машинах.

В пресс-службе Управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области сообщили, что, по предварительным данным, водитель грузового буса не заметил фуру. Кроме того, во время спасательных работ произошло еще одно ДТП с участием авто МЧС.

"В результате аварии на месте погиб водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, водитель фуры получил травмы. На место сразу же подъехали спасатели МЧС и начали свою работу. В их припаркованное авто врезался проезжавший мимо легковой автомобиль, в результате чего пострадали три спасателя", — рассказали в милиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, машины водворены на спецстоянку. Назначены необходимые экспертизы.

sputnik.kg