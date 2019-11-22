Названы "лучшие" паспорта в мире — на каком месте Кыргызстан

Лидером рейтинга является Франция. Среди соседей наилучшие показатели у Казахстана — республика на 84-й позиции.

Представлена новая версия рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI).

Кыргызстан в нем занял 102-е место. Из возможных 100 процентов стране удалось набрать 42 процента. Несмотря на повышение оценки, КР по-прежнему остается в группе стран, чье гражданство составители QNI оценивают как "низкое".

При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как масштаб экономики государств, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, визовые отношения, а также возможность переезжать в другие государства для проживания и работы.

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Лидером рейтинга является Франция (качество гражданства — 83,5 процента). Второе место с 82,8 процента досталось Германии, третью строчку заняла Дания — 81,7 процента. Четвертое место поделили Швеция и Норвегия: 81,5 процента. На пятом месте расположилась Исландия с 81,4 процента.

В десятку лидеров рейтинга также вошли Финляндия, Италия, США, Ирландия и Испания.

Среди соседних стран лидирует Казахстан — республика идет на 84-й позиции с 35,7 процента. Следующим по качеству гражданства оценили Кыргызстан. Ближе к нашему показателю оказался Узбекистан (109-е место). Таджикистан занимает 114-е место — специалисты поставили уровню гражданства этой республики 27,9 процента из 100 возможных.

sputnik.kg