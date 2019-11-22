Родственники находящегося в СИЗО депутата ЖК заработали 28,8 млн сомов за год

Это указано в декларации о доходах. Сам же депутат Жогорку Кенеша с лета прошлого года находится в СИЗО.
Согласно декларации, близкие родственники депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева в прошлом году заработали 28,8 миллиона сомов.
Экс-министр энергетики Артыкбаев вместе с бывшими премьер-министрами Сапаром Исаковым и Жанторо Сатыбалдиевым находится в СИЗО ГКНБ. Все они обвиняются в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Артыкбаев был арестован летом прошлого года. За это время его дважды прооперировали.
Согласно декларации, депутат заработал 292 тысячи сомов и владеет фондом, который находится в доверительном управлении.
Его близкие родственники заработали 28,8 миллиона сомов. Владеют четырьмя капитальными сооружениями, приусадебным участком (1,1 гектара) и автомобилем марки Lexus. Также имеется в собственности ОсОО, которое передано в доверительное управление.
Отметим, что, по данным СМИ, летом прошлого года на имущество как самого Артыкбаева, так и его семьи был наложен арест.
sputnik.kg
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