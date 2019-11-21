Оше мужчина умер от удара арматурой по голове — подозревается жена

Женщину задержали на следующий день в Алайском районе, когда она сидела в юрте и оплакивала смерть мужа.

В Оше правоохранители задержали 28-летнюю П. Г. по подозрению в убийстве 46-летнего супруга, сообщила пресс-служба Управления внутренних дел южной столицы.

Мужчина с переломом черепа поступил в городскую больницу в ночь на 20 ноября. Он скончался, не приходя в сознание, в реанимации.

"Медики сообщили о смерти пациента правоохранителям, которые незамедлительно прибыли в больницу. Его супруга заявила, что 19 ноября примерно в 23:30 мужчина пришел домой уже травмированный и сразу же упал на пол, потеряв сознание. После этого она позвала соседа на помощь и вызвала медиков", — говорится в сообщении.

Днем 20 ноября в Алайском районе, когда женщина сидела в юрте и оплакивала смерть мужа, правоохранители задержали ее и поместили в ИВС. По предварительным данным милиции, женщину подозревают в том, что она трижды ударила арматурой мужа по голове, когда он зашел в квартиру и нагнулся, чтобы разуться. По информации правоохранителей, незадолго до этого супруги поссорились.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по пункту 3 статьи 138 "Нанесение тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса КР. Назначены необходимые экспертизы. В квартире, где жили супруги, правоохранители обнаружили вещественное доказательство — арматуру длиной 97 сантиметров и 12 сантиметров в диаметре.

Мужчина работал водителем маршрутного такси, от первого брака у него остались сын и дочь, от второго брака две дочери.

sputnik.kg