Умер 10-летний мальчик, пострадавший в ДТП с участием "скорой" в Бишкеке

Мальчик находился в коме. Он умер через 10 дней после аварии. Ранее сообщалось, что пострадали один взрослый и двое детей.

В Бишкеке умер 10-летний мальчик, пострадавший в результате аварии с участием кареты скорой помощи, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Минздрава.

Ребенок скончался 14 ноября, но известно об этом стало сегодня от его отца, который дал интервью одному из отечественных СМИ.



В Минздраве сообщили, что мальчик был в коме в крайне тяжелом состоянии. Диагноз — ушиб головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Авария произошла 4 ноября вечером на пересечении улиц Московской и Турусбекова. Столкнулись карета частной скорой медицинской помощи и два легковых автомобиля марок Mercedes и Suzuki.

Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов тогда сообщил, что среди пострадавших один взрослый и двое детей, один в тяжелом состоянии.

sputnik.kg