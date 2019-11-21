Мальчик находился в коме. Он умер через 10 дней после аварии. Ранее сообщалось, что пострадали один взрослый и двое детей.
В Бишкеке умер 10-летний мальчик, пострадавший в результате аварии с участием кареты скорой помощи, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Минздрава.
Ребенок скончался 14 ноября, но известно об этом стало сегодня от его отца, который дал интервью одному из отечественных СМИ.
В Минздраве сообщили, что мальчик был в коме в крайне тяжелом состоянии. Диагноз — ушиб головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Авария произошла 4 ноября вечером на пересечении улиц Московской и Турусбекова. Столкнулись карета частной скорой медицинской помощи и два легковых автомобиля марок Mercedes и Suzuki.
Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов тогда сообщил, что среди пострадавших один взрослый и двое детей, один в тяжелом состоянии.
sputnik.kg
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