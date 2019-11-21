Что будет дальше с погодой? Прогноз по Кыргызстану до 28 ноября

Синоптики с метеорологами спрогнозировали погоду по Кыргызстану на эти выходные и начало следующей недели.
Кыргызгидромет составил прогноз погоды до 26 ноября и ориентировочный — на 27-28-е числа.
22 ноября ночью на большей части республики временами дождь и снег. Днем на большей части Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и в отдельных районах Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской дождь и снег. Местами возможны интенсивные осадки.
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23 ноября ночью на большей части территории дождь и снег. Днем осадки ожидаются в отдельных районах. В Чуйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях возможен туман.
24 ноября на большей части республики дождь и снег.
25 ноября ночью на большей части страны снег. Днем осадки в отдельных районах.
26 ноября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, а также в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей снег. Днем снег только в горных районах.
27-28 ноября в отдельных горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.
sputnik.kg
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