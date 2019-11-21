Гаишников проверили на наличие теплой одежды

В УОБДД по ГУВД Чуйской области прошел строевой смотр

Сегодня, 21 ноября 2019 года руководство УОБДД по ГУВД Чуйской области провело строевой смотр среди личного состава вверенного подразделения.

Целью строевого смотра являлась готовность личного состава области по несению службы в зимний период времени.

В ходе строевого смотра особое внимание уделяли укомплектованности инспекторов на наличие теплой одежды и экипировки. Кроме того, инспекторам УОБДД провели инструктаж о соблюдении законности и личной безопасности.

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