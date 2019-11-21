Полтысячи овец и полсотни лошадей — имущество Абылгазиева

В прошлом году глава правительства последовательно занимал три должности. У него в собственности нет авто и недвижимого имущества.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев владеет большим количеством скота. Об этом сообщается в его декларации о доходах и расходах за 2018 год.



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В 2018 году Мухаммедкалый Абылгазиев работал первым заместителем руководителя аппарата президента, затем главой аппарата правительства, а с 20 апреля возглавляет кабмин.

В прошлом году он заработал почти 826,5 тысячи сомов. Глава правительства не владеет авто или недвижимостью. Но у него в собственности большое количество скота:

52 лошади — оценены в 2,6 миллиона сомов;

22 головы крупного рогатого скота — 880 тысяч сомов;

524 головы мелкого рогатого скота — 2 миллиона 96 тысяч сомов.

Близкие родственники главы правительства владеют домом площадью 278,5 квадратных метра и двумя парковочными местами. Доходы и расходы не указаны.

sputnik.kg