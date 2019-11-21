Полтысячи овец и полсотни лошадей — имущество Абылгазиева

В прошлом году глава правительства последовательно занимал три должности. У него в собственности нет авто и недвижимого имущества.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев владеет большим количеством скота. Об этом сообщается в его декларации о доходах и расходах за 2018 год.
Сколько заработали Жээнбеков и его близкие родственники за прошлый год
В 2018 году Мухаммедкалый Абылгазиев работал первым заместителем руководителя аппарата президента, затем главой аппарата правительства, а с 20 апреля возглавляет кабмин.
В прошлом году он заработал почти 826,5 тысячи сомов. Глава правительства не владеет авто или недвижимостью. Но у него в собственности большое количество скота:
52 лошади — оценены в 2,6 миллиона сомов;
22 головы крупного рогатого скота — 880 тысяч сомов;
524 головы мелкого рогатого скота — 2 миллиона 96 тысяч сомов.
Близкие родственники главы правительства владеют домом площадью 278,5 квадратных метра и двумя парковочными местами. Доходы и расходы не указаны.
sputnik.kg
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