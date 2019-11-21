Сколько заработали Жээнбеков и его близкие родственники за прошлый год

Также в декларации указано, сколькими участками и какой площадью владеют глава государства и его близкие родственники.

Государственная налоговая служба опубликовала декларацию о доходах и расходах президента КР Сооронбая Жээнбекова за 2018 год.

В прошлом году глава государства заработал 902 тысячи сомов.



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У президента 22 сельхозучастка общей площадью 47,24 гектара, а также приусадебный участок в 6 соток. В собственности дом площадью 160 квадратных метров, плюс "прочие конструкции".

Также у Жээнбекова есть трактор МТЗ-80. Автомобиля у главы государства нет.

В разделе "Близкие родственники" сообщается, что их доход составил 4,2 миллиона сомов. Они владеют квартирой (64 "квадрата") и 13 участками площадью 24,66 га. Также в собственности числятся автомобиль Lexus 470, оцененный в 7 миллионов сомов, и лошади, стоимость которых оценивается в 640 тысяч сомов.

Расходы не указаны. Здесь вы можете узнать, сколько заработал президент в 2017 году.



sputnik.kg