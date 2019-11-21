Узбекская актриса погибла, выпрыгнув из авто после ссоры с водителем

Актриса была известна ролями в популярных телесериалах "Сарвиноз", "Алпомиш", "Обманутая женщина" и "Опа-сингиллар".

Известная узбекская актриса Гавхар Шарипова погибла в ДТП, поссорившись с водителем грузового автомобиля, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Следственный департамент.

Инцидент произошел на автомобильной дороге А 378 Самарканд — Гузор. Как удалось выяснить правоохранителям, Шарипова выпрыгнула из едущего на большой скорости грузовика в результате ссоры с водителем.

Несмотря на то что мужчина видел, как актриса открыла дверь машины и пыталась выпрыгнуть, он не остановил транспортное средство, и она выпала на дорогу. Звезда узбекских телесериалов скончалась на месте.

"Проехав 148-й километр дороги, расположенный на территории махалли Яргунчи Гузарского района Кашкадарьинской области, примерно в 02:20, 29-летний Ф. Ш., управлявший грузовым автомобилем марки ISUZU, учинил ссору с попутчицей — 39-летней Шариповой Г.", — сообщает Следственный департамент.

По сведениям местных СМИ, причиной, из-за которой популярная актриса выпрыгнула из большегрузного автомобиля прямо на ходу, стали домогательства водителя.

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В отношении мужчины заведено уголовное дело за нарушение правил безопасности за рулем.

Актриса окончила Ташкентский государственный институт искусств по специальности "драматургия и театр" в 2001 году. Работала в Узбекском национальном академическом драматическом театре. Запомнилась узбекским любителям кино благодаря своим уникальным персонажам в фильмах "Сарвиноз", "Алпомиш", "Обманутая женщина" и в известном телесериале "Опа-сингиллар".



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