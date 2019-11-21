Задержание мужчины с ножом в центре Бишкека — его водворили в ИВС

Мужчина пытался напасть с ножом на пассажиров троллейбуса № 2, но водитель вовремя остановила транспорт и позвала милицию на помощь.
Мужчину, которого задержали с ножом в центре Бишкека, водворили в ИВС, сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел.
"Факт попытки нападения мужчины с ножом на пассажиров троллейбуса № 2 и оказания сопротивления правоохранителям зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 "Хулиганство" Уголовного кодекса КР. Сейчас сказать, был ли он пьян в момент нападения, имеет ли проблемы с психическим здоровьем, не представляется возможным, поскольку следствие ждет результатов медицинской экспертизы", — сказали в ГУВД.
Накануне, 20 ноября, в Сети появилось видео, как мужчина в гражданском бежит за другим мужчиной по улице Логвиненко. Перебежав дорогу, он валит на землю убегавшего, и к ним подбегает сотрудник УПС. Убегавший начинает размахивать ножом, чем отпугивает правоохранителей, после чего ему удается убежать.
У "Белого дома" мужчина в гражданском опять настиг дебошира, повалил на асфальт и уже вместе с милиционерами надел на него наручники.
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Оказалось, что задержанный пытался напасть с ножом на пассажиров троллейбуса № 2, но водитель вовремя остановила транспорт и позвала на помощь проходивших мимо патрульных.
В пресс-службе ГУВД Бишкека рассказали, что мужчина в гражданском является оперативником УВД Первомайского района, а в задержании участвовал заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Кроме того, во время задержания касательное ранение ножом получил один из правоохранителей.
В тот же день некоторые отечественные СМИ написали со ссылкой на начальника Бишкекского троллейбусного управления, что мужчина, который пытался напасть с ножом на пассажиров троллейбуса, имеет психические отклонения.
Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания ОВД КР гласят, что в ИВС не разрешается содержать людей с признаками острого психического расстройства, инфекционного и других острых заболеваний, требующих неотложной медпомощи.
sputnik.kg
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