Что сказал Путин участникам религиозной конференции в Бишкеке

В госрезиденции "Ала-Арча" на религиозной конференции встретились представители духовенства из стран Центральной Азии и России. Посол РФ зачитал обращение Владимира Путина к участникам.

Международная конференция "Православие и ислам — религии мира" очень востребованна и своевременна, сказал президент РФ Владимир Путин участникам встречи. Его обращение зачитал посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

По словам Путина, ислам и христианство, как и другие мировые религии, основаны на фундаментальных гуманистических ценностях, имеющих большое значение.

"Поэтому объединение усилий религиозных организаций и конструктивное взаимодействие с государством являются непременными условиями укрепления гражданского мира и согласия в наших странах. Очень важно сохранить позитивный исторический опыт, сберечь и передать потомкам уникальное достояние добрых традиций дружбы, взаимного уважения и понимания между людьми, исповедующими разные религии", — передал посол слова Путина.

Президент РФ порекомендовал участникам обсудить пути развития межконфессионального и межнационального диалога и пожелал плодотворных дискуссий.

Николай Удовиченко поблагодарил президента КР Сооронбая Жээнбекова за поддержание межконфессионального согласия в республике.

sputnik.kg