Страны ЦА столкнулись с падением нравственности — Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков выступил на конференции, посвященной религиям. На нее прибыли делегация из России и представители духовенства стран Центральной Азии.

За последние десятилетия республики Центральной Азии столкнулись с падением нравственности и нивелированием этических норм, сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков на международной конференции "Православие и ислам — религии мира" в госрезиденции "Ала-Арча".

Глава государства отметил, что в конференции участвуют большая делегация из России, а также представители духовенства из стран Центральной Азии. По его словам, будучи независимыми государствами, удалось сохранить общность культурных ценностей и единство духовного пространства. Страны региона имеют схожий менталитет, сказал Жээнбеков.

"К сожалению, за последние десятилетия все наши страны столкнулись с такими явлениями, как погоня за материальными ценностями в ущерб духовным, падение нравственности, нивелирование моральных и этических норм", — сказал президент.

Он отметил, что странам региона предстоит действовать совместно и координировать усилия для эффективного преодоления этих негативных факторов и построения высоконравственного общества.

sputnik.kg