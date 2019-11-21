Страны ЦА столкнулись с падением нравственности — Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков выступил на конференции, посвященной религиям. На нее прибыли делегация из России и представители духовенства стран Центральной Азии.
За последние десятилетия республики Центральной Азии столкнулись с падением нравственности и нивелированием этических норм, сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков на международной конференции "Православие и ислам — религии мира" в госрезиденции "Ала-Арча".
Глава государства отметил, что в конференции участвуют большая делегация из России, а также представители духовенства из стран Центральной Азии. По его словам, будучи независимыми государствами, удалось сохранить общность культурных ценностей и единство духовного пространства. Страны региона имеют схожий менталитет, сказал Жээнбеков.
"К сожалению, за последние десятилетия все наши страны столкнулись с такими явлениями, как погоня за материальными ценностями в ущерб духовным, падение нравственности, нивелирование моральных и этических норм", — сказал президент.
Он отметил, что странам региона предстоит действовать совместно и координировать усилия для эффективного преодоления этих негативных факторов и построения высоконравственного общества.
sputnik.kg
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