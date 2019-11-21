Королева Великобритании приняла посла Кыргызстана Эдиля Байсалова.

Посол вручил верительные грамоты королеве Великобритании по случаю назначения на должность. Байсалов стал дипломатическим представителем КР в июне этого года.

Королева Великобритании Елизавета II приняла посла Кыргызстана Эдиля Байсалова.

Фотография встречи опубликована на странице Королевской семьи в Twitter.



​Байсалов вручил верительные грамоты королеве Великобритании. Кроме этого, накануне Елизавета II приняла посла Суринама.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе Кыргызско-британского инвестиционного форума в Лондоне попросил Байсалова передать Ее Величеству от имени всего кыргызского народа и правительства Кыргызстана самые теплые пожелания.

Эдиль Байсалов был назначен послом в июне этого года.

sputnik.kg