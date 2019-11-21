За массовую драку школьниц в Аксы уволена чиновница

Драка учениц сельской школы произошла 18 ноября в селе Жаны-Жол. Милиция выясняет личности участниц.
По факту массовой драки школьниц в Аксыйском районе Джалал-Абадской области уволена заведующая районным отделом образования Угулай Зыябекова, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.
В ведомстве отметили, что основанием стала недостаточная работа районного отдела образования, что привело к массовой драке учениц 10-х и 11-х классов средней школы № 13 имени Жоробека Мамытбекова в селе Жаны-Жол.
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Кроме этого, у чиновницы уже были дисциплинарные взыскания, отметили в Минобрнауки.
Инцидент с участием учениц случился 18 ноября примерно в 17:30. По предварительным данным, между девочками произошла словесная перепалка, а после уроков они решили выяснить отношения за пределами школы.
Очевидцы сняли драку на камеру мобильного телефона и распространили видео в социальных сетях. На кадрах видна группа из 25-30 школьниц: часть дерется, часть наблюдает за происходящим. Информации о пострадавших пока нет. Милиция выясняет личности участниц драки.
sputnik.kg
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