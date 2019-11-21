Днем всего +3 градуса — погода в Бишкеке 21 ноября

Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В ночь на пятницу в столице похолодает до –1…–3.

В четверг, 21 ноября, в Бишкеке ожидаются дождь и снег, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут +1...+3, в ночь на пятницу будет 2-4 градуса мороза.

sputnik.kg