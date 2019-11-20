В бишкекском троллейбусе мужчина с ножом попытался напасть на пассажиров

Трагедии удалось избежать благодаря оперативности женщины-водителя

В Бишкеке мужчина с ножом чуть не напал на пассажиров троллейбуса, но водитель смогла предотвратить трагедию. Информация об инциденте появилась на официальной странице столичной мэрии в социальной сети.

«В троллейбусе №2 один из пассажиров с ножом чуть не напал на людей. Но благодаря Светлане Тургумбаевой, водителю троллейбуса, которая остановила Патрульную милицию и помогла задержать человека, удалось избежать неприятностей. Патрульная милиция! Спасибо!», - написали представители муниципалитета. (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)

Между тем пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков сообщил, что правонарушитель задержан.

«Подробности будут позже», - добавил он.

VESTI.KG