В бишкекском троллейбусе мужчина с ножом попытался напасть на пассажиров

Трагедии удалось избежать благодаря оперативности женщины-водителя
В Бишкеке мужчина с ножом чуть не напал на пассажиров троллейбуса, но водитель смогла предотвратить трагедию. Информация об инциденте появилась на официальной странице столичной мэрии в социальной сети.
«В троллейбусе №2 один из пассажиров с ножом чуть не напал на людей. Но благодаря Светлане Тургумбаевой, водителю троллейбуса, которая остановила Патрульную милицию и помогла задержать человека, удалось избежать неприятностей. Патрульная милиция! Спасибо!», - написали представители муниципалитета. (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)
Между тем пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков сообщил, что правонарушитель задержан.
«Подробности будут позже», - добавил он.
VESTI.KG
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