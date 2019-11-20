Часть Бишкека 21 ноября на весь день останется без воды

Воды не будет с утра до вечера в районе, где расположены жилые дома и около 20 организаций. Отключение связано с ремонтом на водозаборе.
В части Бишкека 21 ноября временно не будет питьевой воды, сообщает пресс-служба мэрии.
Воду отключат с 9:00 до 17:00 в районе, ограниченном улицами Абаканской, Архангельской, Белгородской, Кустанайской и Тираспольской. В частности, без нее останутся:
детский сад №37;
средняя школа №42;
центр защиты детей на улице Астраханской;
детский сад "Счастливая страна";
медицинский центр доктора Бекбоева;
КП "Бишкектеплоэнерго";
ЗАО "Бишкекмультсервис (АООТ БСМ);
ОсОО "Нургаз", "ГМК Корунд", "Окно роста";
ЧП Васипова (мини-пекарня);
магазин "Шинкар";
кафе "Салтанат";
чайхана "Санжыра";
банкетный зал "Меридиан";
почтовое отделение связи №43;
компьютерный клуб "Мастер комп";
салон красоты "Роза";
магазин "Гранд плюс";
кондитерский цех "Азия радуга".
Указанные детсады и школа в этот день работать не будут. Социальные и медицинские учреждения должны принимать граждан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды. Отключение связано с ремонтом на водозаборе "Киркомстром".
При возникновении проблем с водоснабжением можно звонить по следующим номерам: (0312) 56-03-20, 54-42-45, 54-42-44, 44-95-97, 44-96-45.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!