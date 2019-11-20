Часть Бишкека 21 ноября на весь день останется без воды

Воды не будет с утра до вечера в районе, где расположены жилые дома и около 20 организаций. Отключение связано с ремонтом на водозаборе.

В части Бишкека 21 ноября временно не будет питьевой воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Воду отключат с 9:00 до 17:00 в районе, ограниченном улицами Абаканской, Архангельской, Белгородской, Кустанайской и Тираспольской. В частности, без нее останутся:

детский сад №37;

средняя школа №42;

центр защиты детей на улице Астраханской;

детский сад "Счастливая страна";

медицинский центр доктора Бекбоева;

КП "Бишкектеплоэнерго";

ЗАО "Бишкекмультсервис (АООТ БСМ);

ОсОО "Нургаз", "ГМК Корунд", "Окно роста";

ЧП Васипова (мини-пекарня);

магазин "Шинкар";

кафе "Салтанат";

чайхана "Санжыра";

банкетный зал "Меридиан";

почтовое отделение связи №43;

компьютерный клуб "Мастер комп";

салон красоты "Роза";

магазин "Гранд плюс";

кондитерский цех "Азия радуга".

Указанные детсады и школа в этот день работать не будут. Социальные и медицинские учреждения должны принимать граждан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды. Отключение связано с ремонтом на водозаборе "Киркомстром".

При возникновении проблем с водоснабжением можно звонить по следующим номерам: (0312) 56-03-20, 54-42-45, 54-42-44, 44-95-97, 44-96-45.



sputnik.kg