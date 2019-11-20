В Оше мужчина погиб, упав на работающую бензопилу

По информации правоохранителей, сообщение о гибели жителя города Ош поступило от медиков, прибывших на место происшествия.

В Оше 62-летний мужчина пилил дрова, и споткнувшись, упал на бензопилу, сообщила пресс-служба УВД города. От полученных травм ошанин скончался на месте.

Несчастный случай произошел 16 ноября примерно в 12:30. Правоохранителям о случившемся сообщили медики, которые прибыли на место происшествия.

"У. Я. проводил обрезку веток в своем саду и пилил дрова. По предварительным данным, он споткнулся и упал на работающую бензопилу, которая перерезала шею. Приехавшие врачи констатировали смерть", — рассказали в милиции.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков как несчастный случай. Правоохранители опрашивают родственников погибшего с целью выяснения обстоятельств трагедии, но они отказались от написания заявлений и ни к кому претензий не имеют.

sputnik.kg