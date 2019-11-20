Имаму в знак уважения подарили машину в Базар-Коргоне

В ДУМК пояснили, что молодежь сама проявила инициативу и преподнесла такой подарок
Молодые жители сельского округа Сейдикум Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области подарили местному имаму Кайымбеку ажы Жээнбаеву автомобиль марки Daewoo Matiz. Такая информация появилась на сайте Духовного управления мусульман Кыргызстана.
- Молодежь, проживающая в этом селе, по собственной инициативе 18 ноября подарила имаму машину, - ответили там. - Вероятно, местные жители в знак уважения за проделанную имамом хорошую работу изъявили желание сделать такой подарок.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!