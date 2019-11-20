Имаму в знак уважения подарили машину в Базар-Коргоне

В ДУМК пояснили, что молодежь сама проявила инициативу и преподнесла такой подарок

Молодые жители сельского округа Сейдикум Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области подарили местному имаму Кайымбеку ажы Жээнбаеву автомобиль марки Daewoo Matiz. Такая информация появилась на сайте Духовного управления мусульман Кыргызстана.

- Молодежь, проживающая в этом селе, по собственной инициативе 18 ноября подарила имаму машину, - ответили там. - Вероятно, местные жители в знак уважения за проделанную имамом хорошую работу изъявили желание сделать такой подарок.

VESTI.KG