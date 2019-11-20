Массовая драка школьниц произошла в Аксы

УВД Джалал-Абадской области сейчас проверяет данную информацию

В селе Жаны-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области произошла массовая драка учениц средней школы № 10 Ж. Мамытбекова. Видео с таким описанием появилось в Youtube.

Выяснение отношений школьниц сняли на видео очевидцы, которых, судя по их реакции, позабавило данное зрелище. Когда же один из зрителей решил разнять девочек, остальные остановили его и продолжали активно снимать происходящее на телефон.

На кадрах видно, что в потасовке участвуют около 20 девочек. Остальные собравшиеся просто наблюдали за происходящим.

Vesti.kg обратились в УВД Джалал-Абадской области, где ответили, что данная информация сейчас проверяется.

VESTI.KG