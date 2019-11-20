В ведомстве считают, что ситуацию с делом экс-сотрудника надзорного органа "намеренно раскачивают" для дискредитации ГКНБ.
Госкомитет национальной безопасности КР официально опровергает пропажу обсуждаемых 200 тысяч долларов, сообщила пресс-служба ведомства.
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Ранее СМИ заявили, что деньги, с которыми был задержан бывший начальник управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения и представительству в судах Улан Чалбаев, пропали из сейфа следователя ГКНБ.
В госкомитете отмечают, что дело Чалбаева было направлено в суд, и тот вынес постановление, что деньги следует перечислить в доход государства.
"Информация о пропаже 200 тысяч долларов не соответствует действительности. Полагаем, что ситуацию искусственно создали и намеренно раскачивают в целях дискредитации руководства ГКНБ и деятельности органов национальной безопасности. Посредством распространения ложной информации вводят общественность в заблуждение", — подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали Чалбаева 16 апреля 2018 года при получении взятки в 200 тысяч долларов. В феврале 2019-го секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев рассказал, что по этому делу задержаны еще четыре человека.
sputnik.kg
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