Массовая драка в Бишкеке — установлены еще 8 ее участников

Драку в микрорайоне "Восток-5" снял очевидец. На записи видно, что в ней участвовали около десятка человек.

Сотрудники столичной милиции установили восьмерых участников массовой драки, которую снял очевидец в микрорайоне "Восток-5", сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

Ранее в кыргызстанском сегменте социальных сетей появилось видео массовой драки. На кадрах видно, как на одной из улиц возле домов дерутся около десяти человек. При этом одного из пострадавших продолжали бить, даже когда он потерял сознание.



В ГУВД сообщили, что на пульт "102" сообщение о массовой драке у караоке-клуба в микрорайоне "Восток-5" поступило 19 ноября в 02:57. На место выезжал экипаж УПСМ, который в указанном месте никого не обнаружил, но во время прочесывания местности был найден избитый молодой человек. Его госпитализировали.

Сотрудники УВД Свердловского района установили личности еще восьми участников драки и доставили их в управление:

18-летний Р. Н., уроженец Джалал-Абадской области;

18-летний Э. Н., уроженец Джалал-Абадской области;

18-летний Т. А., уроженец Джалал-Абадской области;

18-летний Б. Б., уроженец Бишкека;

18-летний А. Б., уроженец Бишкека;

19-летний Н. Р., уроженец Джалал-Абадской области;

21-летний Ж. Б., уроженец Нарынской области;

22-летний У. К., уроженец Нарынской области.

Все участники массовой драки дают показания в следственной службе Свердловского РУВД в рамках досудебного производства.



sputnik.kg