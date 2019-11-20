Сын вернулся из армии: в КР солдаты устроили сюрприз родителям

Сообщается, что таким оригинальным способом ребята проводили каждого из сослуживце

В Кыргызстане солдаты, возвращавшиеся домой после года службы в армии, устроили родным оригинальный сюрприз.

Молодые люди шли колонной и пели песню «Ата-энем», а возглавлял строй парень, в дом которого направлялись солдаты.

По прибытии герой этого ролика подарил маме цветы и доложил отцу о том, что его сын вернулся из армии без происшествий.

VESTI.KG