Ищете работу в Бишкеке? Приходите завтра на ярмарку вакансий

Граждане, желающие трудоустроиться, смогут напрямую пообщаться с работодателями и узнать о предлагаемых вакансиях.
В столице пройдет очередная ярмарка вакансий, сообщает Бишкекское городское управление содействия занятости при Министерстве труда и социального развития.
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Ярмарку проведут 21 ноября в Кыргызском экономическом университете имени М. Рыскулбекова (улица Тоголока Молдо, 58, пересекает Фрунзе). Начнется она в 10:00.
Представители отечественных компаний ознакомят граждан с вакансиями. Кроме того, они смогут напрямую обсудить условия работы.
Дополнительную информацию можно получить по номерам 30-37-44 и 30-37-48.
Предыдущая ярмарка вакансий проводилась в середине октября.
sputnik.kg
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