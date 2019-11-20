Ищете работу в Бишкеке? Приходите завтра на ярмарку вакансий

Граждане, желающие трудоустроиться, смогут напрямую пообщаться с работодателями и узнать о предлагаемых вакансиях.

В столице пройдет очередная ярмарка вакансий, сообщает Бишкекское городское управление содействия занятости при Министерстве труда и социального развития.



В Полк специального назначения МВД набирают начальников — список требований

Ярмарку проведут 21 ноября в Кыргызском экономическом университете имени М. Рыскулбекова (улица Тоголока Молдо, 58, пересекает Фрунзе). Начнется она в 10:00.

Представители отечественных компаний ознакомят граждан с вакансиями. Кроме того, они смогут напрямую обсудить условия работы.

Дополнительную информацию можно получить по номерам 30-37-44 и 30-37-48.

Предыдущая ярмарка вакансий проводилась в середине октября.



sputnik.kg