Дождь и снег — погода в Бишкеке 20 ноября

Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В ночь на четверг в столице похолодает до –1…–3.

В среду, 19 ноября, в Бишкеке ожидается дождь, переходящий в снег, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут +5...+7, в ночь на четверг будет 1-3 градуса мороза



sputnik.kg