Бакир Таиров заявил, что из-за слабой работы некоторых начальников сотрудники ГСБЭП впутываются в грязные дела  

Глава «Финпола» пообещал жестко наказывать подчиненных за давление на «белый бизнес»
Сегодня в ходе еженедельного совещания председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров поручил руководителям структурных и территориальных подразделений «Финполиции» усилить работу в области выявления и пресечения коррупционных проявлений, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.
Так, Таиров поручил на постоянной основе осуществлять мониторинг в сфере соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивая предупредительный надзор и информационное взаимодействие с уполномоченными контролирующими органами.
Сотрудники ГСБЭП обязаны предотвращать безосновательное вмешательство проверяющих органов в дела бизнеса, а также должны выполнять функции партнера, а не карательного органа, способствовать хорошим условиям для развития бизнеса.
Необходимо установить новую культуру коммуникации между госслужащим и предпринимателем. Должностные лица, которые оказывают давление на предпринимателей с коррупционными мотивами, чинят препятствия бизнесу, должны жестко наказываться. Необходимо тщательно проводить досудебное производство по фактам, в которых есть давление и преследование представителей бизнеса, в том числе со стороны фискальных и правоохранительных органов, что категорически недопустимо. Такие правонарушения подрывают веру в закон, справедливость и свободу экономической деятельности.
Также Таиров отметил, что со стороны отдельных начальников отсутствует соответствующая реакция по изменению и улучшению положения дел. Не контролируются на должном уровне процессы работы во вверенных подразделениях, что в итоге приводит к критическим ситуациям, когда сотрудники ГСБЭП впутываются в грязные дела, от чего в итоге страдает вся служба.
«В случае если до меня дойдет информация о неправомерном поведении или о каком-либо вмешательстве наших сотрудников в деятельность представителей «белого бизнеса», мною будут приняты самые жесткие меры», - пригрозил Таиров.
По окончанию совещания руководство ГСБЭП поручило достичь максимальной эффективности работы по повышению уровня экономической безопасности страны, обеспечению надежной защиты добросовестного бизнеса.
VESTI.KG
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