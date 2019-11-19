Искендер Матраимов: Правоохранительные органы могут воспрепятствовать выдаче поддельных паспортов

Парламентарий отметил необходимость проверки документов 1994 года

Только правоохранительные органы могут воспрепятствовать выдаче поддельных паспортов. Об этом в интервью порталу Super.kg сказал депутат ЖК Искендер Матраимов.

«Когда правоохранительные органы внимательно изучат вопрос о поддельных паспортах и поставят в нем точку, мы избавимся от этого. Всем известно, где выдаются поддельные паспорта. Чтобы поставить конец этому, нужны желание и воля. В российском сериале «Улицы разбитых фонарей» есть один эпизод, где звучит фраза: «Случаем, у него не кыргызский паспорт?». К такому позору может привести и это.

Государственная регистрационная служба не сможет проконтролировать это, они занимаются заменой документов. Кратко говоря, следует внимательно рассмотреть документы с 1994 года. Они должны изучить и исследовать историю документа. В целом в этом вопросе могут поставить точку правоохранительные органы», - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов сообщил, что МВД возбудило 36 уголовных дел по незаконной выдаче паспортов. По его словам, на данный момент идет досудебное разбирательство в отношении сотрудников ГРС.

В одной из гостиниц в районе Фатих Стамбула 10 ноября неизвестный застрелил китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Его увезли в больницу, однако он скончался в медучреждении от полученных ран. В прессе Саймаити называли бизнес-партнером семьи экс-зампреда ГТС КР Райымбека Матраимова.

В Адане 12 ноября полиция задержала подозреваемых Хусейна Ахметалиева и Абдуллу Энвера, а также сирийца Али Исбе. Полиция заявляет, что они пытались сбежать в Сирию, а Ахметалиев и Энвер якобы являются гражданами Кыргызстана.

Позднее ГРС официально заявила, что подозреваемые в убийстве Саймаити - не граждане КР.



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