Закон “О запрете добычи урана и тория” не повлияет на разработку угольных и других месторождений Кыргызстана

Бишкек, “Саясат. kg”. Но остались 92 урановых хвостохранилищ, многие из которых до сих не законсервированные.



Месторождения полезных ископаемых Киргизской ССР (КССР) 50-70 гг. были проведены геологические исследования, произведены подсчеты запасов и поставлены на учет ГКЗ. После этого начались массовые разработки подземными и открытыми способами, залежей полезных ископаемых.

В СССР строго регламентировались и контролировались разработки месторождений с повышенными радиационными фонами. В КССР добыча урановых отложений производились в основном подземным способом. Угольные и другие месторождения разрабатывались на далеком расстоянии, от мест расположений добычи урановых руд. К 70 году прошлого столетия в Киргизии, практически прекратилась добыча и переработка ураносодержащей горной породы. Но остались 92 урановых хвостохранилищ, многие из которых до сих не законсервированные.

31 октября 2019 г. ЖК КР в третьем чтении поддержал законопроект "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в КР".

15 ноября 2019 г. на заседании Межведомственной комиссии в ГКПЭН, членами были сделаны отчеты, по деятельности на урановом месторождении “Таш-Булак”.

Основным докладчиком выступил, член комиссии, эксперт Алик Джанузаков, который сделал ряд заявлений. ”Есть 308 радиационных точек по Кыргызстану, а люди не знают полной информации. ГКПЭН скрывает правду. Депутаты не вникли в проблему и приняли поспешный закон. Ведь под его действие автоматически попадают почти 80% всех месторождений КР- заявил он. Алик Джанузаков также рассказал, что угольное месторождение Кара-Кече, а также месторождения Кутессай, Калесай, Сары-Джаз, где добывают вольфрам, олово, золото и медные руды — все подпадают под этот закон.

“А это почти все месторождения Кыргызстан. О чем думали депутаты — непонятно. Где мы будем брать уголь в дальнейшем — непонятно. Под этот закон автоматически попадают почти все угольные разрезы”- заключил эксперт.

Отдельные члены комиссии заявили, что на месторождение Таш-Булак не планировалось создавать хвостохранилище. При разработке уранового месторождения и при первичном обогащении ураносодержащей горной породы, без образования хвостохранилища-практически невозможна. Все угольные и другие месторождения КР не превышают допустимый уровень радиационного излучения. И поэтому закрытие угольных разрезов, шахт и рудников, добывающих золотосодержащие горные массы и редкоземельные ископаемые-не грозит и не будет. 4 мая 2019 г. президент КР Сооронбай Жээнбеков заявил, что “В Кыргызстане уран разрабатывать не будут”.

И поэтому законопроект "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в КР"-главой государства будет подписан.

Отдельные эксперты считают, что если президент КР подпишет этот законопроект, то он этим решением может похоронить горнодобывающую промышленность, экономику и честное имя Киргизии как страны, привлекательной для инвесторов. В руководстве ГКПЭН есть геологи, которые боятся своей тени, есть “базаркомы”, которые ничего и никого не боятся, но очень “далеки” от горнодобывающей промышленности. И ни одного горного инженера, который дал бы “в зубы”, тем кто распространяет недействительную информацию и “будоражит” гражданское общество. Самым бесценным и вечным богатством КР является жизнь и здоровье народа Кыргызстана. Рисковать настоящим и будущим государства, ради отдельных компаний и экспертов, которые до сих собираются добывать, самые вредные и опасные радиоактивные химические элементы-крайне недопустимо и невозможно.





Общественный деятель Р. Умбеталиев

