В Бишкеке прошел флешмоб по информированию телефона доверия для детей - 111

Бишкек, "Саясат. kg". Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

Министерство труда и социального развития совместно с Министерством культуры, информации и туризма, а также детским фондом ЮНИСЕФ провели флешмоб по информированию телефона доверия для детей-111. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

Мероприятие приуроченное к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка и 25-летию ее ратификации Кыргызской Республикой проводилось с целью привлечения внимания к проблемам безопасности детей, защите их прав и интересов.