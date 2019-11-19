В Бишкеке прошел флешмоб по информированию телефона доверия для детей - 111

Бишкек, "Саясат. kg". Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.
Министерство труда и социального развития совместно с Министерством культуры, информации и туризма, а также детским фондом ЮНИСЕФ провели флешмоб по информированию телефона доверия для детей-111. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.
Мероприятие приуроченное к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка и 25-летию ее ратификации Кыргызской Республикой проводилось с целью привлечения внимания к проблемам безопасности детей, защите их прав и интересов.
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