Специальная комиссия института Омбудсмена КР выехала в с. Фрунзе Иссык-Кульской области

Бишкек, "Саясат. kg". Омбудсмен Кыргызской Республики взял на особый контроль информацию о мальчике-сироте (предположительно 8-9 лет)



Как сообщалось ранее, Омбудсмен Кыргызской Республики взял на особый контроль информацию о мальчике-сироте (предположительно 8-9 лет), проживающем в селе им. М.В. Фрунзе Ак-Булунского айыл окмоту, которого, по предварительным данным, принуждают пасти чужой скот. Об этом ребенке в институт Омбудсмена КР сообщила общественный помощник Акыйкатчы по Иссык-Кульской области Анна Макарова.

С целью выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации, в аппарате Акыйкатчы соответствующим приказом Омбудсмена КР создана специальная комиссия, в которую вошли сотрудники главного правозащитного института страны, представители Министерства образования и науки, Министерства труда и социального развития, Центра помощи детям при мэрии г. Каракол, а также члены координационного совета НСПП КР и правозащитного центра «Спектр».

18 ноября т.г., комиссия выехала в Иссык-Кульскую область, чтобы на месте провести тщательную работу по выяснению причин, в результате которых данный ребенок оказался в затрудненной жизненной ситуации, не посещает школу, не состоит на учете в медицинских и социальных государственных учреждениях республики.

По результатам проверки комиссией будут сделаны соответствующие выводы и внесены предложения по защите и восстановлению нарушенных прав этого мальчика, и определению его дальнейшей судьбы.