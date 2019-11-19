Памятник за решеткой

В жилом массиве "Красный строитель" разгорелся спор из–за территории, через которую местные жители ходили к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне.

Сейчас она стала частной, и владелец ее огородил, перекрыв тем самым проход к памятнику.

На улице Бельской, которая расположена в северной части столицы, немного не доезжая до объездной дороги, есть небольшой парк, в котором установлен монумент бойцам, павшим в Великой Отечественной войне. Именно он, а точнее, невозможность пройти к нему и стала причиной разгоревшегося здесь конфликта.

- В десяти метрах от памятника стоит здание, которое когда–то принадлежало кирпичному заводу. Вдоль него идет заасфальтированная дорожка, по которой люди и подходили к памятнику. Однако примерно месяц назад проходы к нему были перегорожены. Как оказалось, постройку вместе с прилегающей территорией продали частному лицу. Теперь к памятнику непросто добраться, придется идти в обход. Здесь каждый год проводились торжественные мероприятия с возложением цветов. А теперь сделать это будет невозможно, - негодуют люди.

Корреспондент "Вечерки" побывал на месте и выяснил, что факт, как говорится, имеет место. К памятнику, конечно, можно подойти. Но не по аллеям, а по тропинке, не покрытой ни асфальтом, ни брусчаткой. Видно, что за монументом ухаживают, вокруг него чисто. Со слов жителей, в День Победы здесь проводятся торжественные мероприятия. То есть возмущение возникло не просто так.

- Сама ситуация поражает своей нелогичностью, - говорит председатель квартальных комитетов Канат Жумабеков. - После того как жители подняли шум, мы совместно с представителями нескольких профильных управлений мэрии провели встречу с собственником участка. Он представил все документы, подтверждающие право на землю. Ее, как выяснилось, он выиграл на аукционе несколько лет назад. По итогам встречи мы даже составили акт.

Иными словами, человек является добросовестным приобретателем. Мало того, граница его участка, как указано в схеме, прилагающейся к документам, находится еще ближе к памятнику, чем сейчас установлено ограждение. Он добровольно не стал занимать всю свою территорию, чтобы дать людям возможность подойти к монументу. Однако дорожка осталась все–таки перекрытой.

- И здесь вопрос не к нему, а к государственным органам, которые выдавали землю. Разве их чиновники не видели, что на ней находится? Это ведь кощунство. Казалось бы, проблему можно решить, перенеся памятник вглубь парка. Но нет, нельзя. Он находится в специальном охранном списке. Для переноса требуется постановление правительства. В противном случае такие действия могут быть расценены как вандализм, - объясняет председатель квартальных комитетов.

После услышанного возникает резонный вопрос - почему при выделении земли не учитывались границы парка. Ведь часть купленного на аукционе участка фактически находится на территории рекреационной зоны.

- Тут еще интереснее. Юридически этого парка вообще не существует. Он не числится ни на чьем балансе. Заложен он был кирпичным заводом. Как и монумент павшим в войне. Но после остановки предприятия рекреационная зона осталась бесхозной. Наши квартальные совместно с инициативными жителями своими силами поддерживают это место в более–менее приличном состоянии. Но возможности наши очень ограниченны, - говорит Канат Жумабеков.

В общем, на встрече с собственником спорного участка квартальным все–таки удалось убедить его еще немного подвинуть ограждение, чтобы освободить половину дорожки, ведущей к монументу. Благо тот пошел навстречу. И хорошо, что эта скандальная история мирно завершилась. Но думается, что правоохранительным органам не мешало бы выяснить, что за умник выставил эту территорию на аукцион, зная, что на ней находится памятник фронтовикам.

А мэрии нужно обратить внимание на бесхозный парк. Как известно, сейчас градоначальник Азиз Суракматов повсеместно старается организовать зоны отдыха. Порой для этого выбираются совсем маленькие клочки земли. Здесь же огромная парковая территория, где можно разместить даже спортивную площадку. Тем более что на территории Свердловского района столицы скверов не очень–то много.

Автор: Сергей Швец

URL: https://www.vb.kg/383336