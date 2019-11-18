Штормовое предупреждение: в Кыргызстане значительно похолодает

Ухудшение погоды ожидается не только во второй половине этой недели, но и в начале следующей. Значительно похолодает и пойдет снег.

В период c 20 по 24 ноября ожидается неустойчивая погода, сообщает Кыргызгидромет в штормовом предупреждении.

Временами будут идти дождь, снег, в предгорье и горах — снег, местами осадки интенсивные. В отдельных районах ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.

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С 21 по 27 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до –6…–11 градусов, днем до –2…–7.

В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до –5…–10, днем до 0…–5 градусов. В предгорных районах ночью до –8…–13, днем до –4…–9.

В Иссык-Кульской котловине ночью до –7…–12, днем до 0…–5, в восточной части и в зоне земледелия Нарынской области ночью до –10…–15 градусов, днем до –1…–6, в горах ночью до –12…–17, днем до –5…–10.

В высокогорье температура ночью опустится до –25 градусов, днем до –15.

При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередач.

Более подробный прогноз погоды на текущую неделю смотрите в нашем материале.



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